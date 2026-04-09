Alcaldesa de Brus Laguna pide declarar emergencia por crisis sanitaria y falta de médicos en esa localidad

Tegucigalpa- La alcaldesa de Brus Laguna, en el departamento de Gracias a Dios, Teonela Paisano Wood, hizo un llamado urgente al Gobierno Central para que se declare estado de emergencia ante la crítica situación del sistema de salud en la zona.

La edil denunció que el municipio únicamente cuenta con un centro materno infantil, el cual opera sin especialistas clave como ginecólogo y pediatra, a pesar de que mensualmente se registran más de 20 nacimientos. “Es una emergencia. Tenemos un materno infantil, pero no contamos con ginecólogo ni pediatra. ¿Entonces en qué estamos?”, cuestionó la presidenta de la Mancomunidad de La Mosquitia.

Paisano Wood explicó que este centro, diseñado principalmente para atender partos y recién nacidos, actualmente asume todo tipo de atenciones médicas debido a la falta de un hospital en el municipio, lo que ha sobrecargado al limitado personal disponible.

Según detalló, en el materno infantil laboran apenas cuatro médicos, quienes atienden a una población de más de 5,100 habitantes en el casco urbano y cerca de 18,000 en todo el municipio, lo que refleja la magnitud de la crisis sanitaria.

Además, alertó sobre la falta de recursos y presupuesto para operar adecuadamente, por lo que solicitó al Gobierno que se asignen fondos adicionales, al menos 20 millones de lempiras más para la Región Sanitaria número 9, así como la incorporación de Brus Laguna, para mejorar la asignación de recursos.

La alcaldesa también denunció la escasez de vacunas, especialmente para comunidades ubicadas en la Biosfera del Río Plátano, lo que dificulta las jornadas de inmunización infantil en la región.

“Lamentable la situación, da lástima, pero seguimos teniendo esperanza de que este nuevo gobierno nos tome en cuenta”, expresó la edil, al reiterar su llamado urgente a las autoridades para fortalecer el sistema de salud en esta apartada zona del país.LB