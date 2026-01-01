Alcaldes y diputados liberales se reunirán este fin de semana en Siguatepeque para tratar unidad partidaria

Tegucigalpa – Alcaldes y diputados del Partido Liberal se reunirán este fin de semana en la ciudad de Siguatepeque para tratar varios temas, entre ellos, la unidad de esta institución política.

Así lo informó este jueves el presidente de la Asociación de Alcaldes Liberales, Nahún Cálix, quien afirmó que está institución política sigue más vigente que nunca.

Manifestó que en las últimas horas hubo una reunión entre alcaldes liberales y acordaron invitar para el domingo a los diputados electos y reelectos de este partido político para tocar el futuro de la institución.

Previamente, los alcaldes se reunirán el sábado en Siguatepeque.

“Número uno es llamar a la unidad granítica de todo el sector del liberalismo, el pasado tiene que servirnos para ver el presente y futuro”, dijo el alcalde de Marcovia.

Añadió que también se tocará como lograr puntos de coincidencia con el nuevo gobierno y que el Partido Liberal tenga su propia agenda. AG