Alcaldes piden intervención e investigación ante escalada de violencia en Olancho

Tegucigalpa– El alcalde de Catacamas, Marco Ramiro Lobo dijo este martes que ha sostenido reuniones con otros alcaldes y que todos concuerdan en una intervención del departamento de Olancho ante la escalada de violencia.

“Estamos sumamente preocupados por lo que está pasando en este municipio y en el departamento de Olancho”, sostuvo el edil de Catacamas.

Señaló que en una semana seis mujeres fueron asesinadas, por lo que estamos pidiendo a las autoridades, primero una intervención y segundo una investigación.

“Se debe de investigar que está generando esta violencia en este municipio y en el departamento de Olancho y que permita combatir estos actos violentos”, arguyó.

En tal sentido, dijo que las autoridades de Seguridad a través de la Policía Nacional deben de priorizar en la investigación porque una vez que ocurre un hecho se debe de explicar y llegar al origen del mismo.

“Nuestro llamado es al general Gustavo Sánchez para que pueda priorizar el tema de la violencia en este municipio y por ende en el departamento”, indicó.

Reiteró que “nosotros tenemos presencia policial en Catacamas, pero una vez que ocurre un hecho delictivo lo que procede es la investigación y eso es lo que hemos estado pidiendo, que se refuerce el tema de la investigación”.

Afirmó que no se debe de acostumbrar a lo que está sucediendo, matan a una persona, la entierran y ahí quedó todo y no es así, la investigación es la que debe de primar.

Apuntó que ese municipio no está bajo un estado de excepción, pero hay hechos que rebasan el tema de la prevención y es ahí donde se debe de enfocar el esfuerzo con una población de 161 mil habitantes. IR