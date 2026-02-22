Alcaldes liberales condenan asesinato de exprecandidato en Cololaca y exigen capturar responsables

Tegucigalpa – La Asociación de Alcaldes Liberales de Honduras, expresó su más profundo pesar y consternación por el lamentable y violento fallecimiento del señor Leonel Rivera, quien en su momento fue precandidato a la alcaldía del municipio de Cololaca por el Partido Liberal.

“Condenamos enérgicamente este hecho criminal que enluta a su familia, a su comunidad y a la familia liberal en todo el país. La violencia no puede continuar arrebatando vidas ni sembrando temor en nuestros municipios”, expresaron mediante un comunicado público.

(LEER) Asesinan a exprecandidato a alcalde liberal en Cololaca, Lempira

Igualmente, expresaron su solidaridad con los familiares, amigos y compañeros, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y por la fortaleza necesaria para sobrellevar este doloroso momento.

Al mismo tiempo, “exigimos a las autoridades competentes una investigación inmediata, transparente y exhaustiva que permita identificar, capturar y llevar ante la justicia a los responsables de este crimen. Honduras necesita que estos hechos no queden impunes y que prevalezca el Estado de Derecho”, exigieron.

Puntualizaron que la violencia no se debe normalizar en Honduras. JS