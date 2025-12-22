Alcaldes liberales anuncian plantón frente al CNE

Tegucigalpa – La Asociación de Alcaldes Liberales realizará un plantón ante las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) este lunes para pedir revisión en tiempo y forma más de 8 mil actas con inconsistencias.

El alcalde de Cantarranas, Marco Antonio Guzmán dijo que están siendo afectados, por lo que piden la revisión de las 8 mil 885 Juntas Receptoras de Votos (JRV) que según sus revisiones reportan inconsistencias.

“Es una protesta pacífica ante el CNE de la Campaña”, indicó al agregar que no ve por qué el ente electoral no acepta que se realice esa revisión.

Guzmán dijo además que no sienten el acompañamiento del presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, aunque expresó que espera que recapacite,tampoco especificó si son todos los alcaldes liberales los que están acuerpando está posición del plantón o algùn numero en especifico. VC