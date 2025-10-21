Alcaldes del PN emplazan a gobierno para que realice transferencias municipales

Tegucigalpa – La Asociación de Alcaldes del Partido Nacional dio un ultimátum al gobierno de la presidenta Xiomara Castro para que el viernes 24 de octubre realice las transferencias municipales pendientes.

“Los alcaldes ya no pueden esperar; la gente no puede esperar, lo que ustedes han sido incapaces, los alcaldes lo están realizando, atendiendo a la gente”, dijo el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano. “Necesitan las transferencias para la atención de la gente”, reiteró.

Según la denuncia de los ediles nacionalistas, las ayudas están llegando a los municipios a través de los candidatos a alcaldes del oficialismo.

El parlamentario dijo que el Partido Nacional se declara en alerta. La bancada del Partido Nacional también va a exigir en el Congreso Nacional, ya sea “a través de la sesión ordinaria o extraordinaria y mediante una moción de orden para exigir, exhortar u ordenar a Finanzas a que transfiera esos recursos a nuestros alcaldes”.

Zambrano recordó que el PN tiene 43 firmas para la convocatoria a la convocatoria a una sesión extraordinaria.

“Hoy los de Libre (Libertad y Refundación) para seguir dilatando el proceso de sesiones, ha convocado a las 2:00 de la tarde a los jefes de bancada”, dijo el parlamentario al agregar que él se presentará únicamente para exigir que se convoque al pleno mañana. VC