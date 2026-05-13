Alcaldes de Libre convocados a reunión para emprender acciones de protestas por puestos en CNE y TJE

Tegucigalpa – El diputado opositor, Hugo Noé Pino, informó hoy que los alcaldes y regidores del Partido Libertad y Refundación (Libre), fueron convocados para el próximo lunes a una reunión para emprender acciones por pretensiones de dejar a este partido político sin representantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

La decisión se tomó este día en una reunión de la bancada y se contó con el apoyo de la coordinación general del partido, dijo Pino.

Denunció que existen pretensiones desde el oficialismo de dejar a Libre sin representantes en dichos organismos electorales.

Ante ese escenario se va a proceder a protestar y reclamar este “legítimo” derecho, expuso.

Cabe señalar que el diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, informó que este día será presentada una nómina de 24 candidatos, 12 postulantes para ocupar vacantes en el CNE, así como otro listado con igual número de candidatos para nombramientos en el TJE.

El presidente de la Comisión Especial encargada del proceso de selección de representantes para los órganos electorales, explicó que las propuestas serán remitidas al Congreso Nacional para avanzar en el proceso de elección y juramentación de las nuevas autoridades.

Reconoció que hasta el momento no se cuenta con los votos necesarios dentro del pleno legislativo para realizar las respectivas elecciones y posteriores

Pino denunció que lo que se pretende desde el oficialismo es elegir estos cargos bajo la norma de mayoría simple en el Congreso Nacional y no con Mayoría Calificada. (RO)