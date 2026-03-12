Alcaldes de Gracias a Dios exponen en el Congreso urgencias de infraestructura, salud y energía

Tegucigalpa – Alcaldes de seis municipios del departamento de Gracias a Dios presentaron ante autoridades del Congreso Nacional de Honduras una serie de necesidades básicas que afectan a la región, con el objetivo de que se prioricen proyectos que impulsen el desarrollo de la zona Miskita del país.

La reunión fue encabezada por la vicepresidenta del Legislativo, la diputada liberal Erika Urtecho, quien explicó que los jefes edilicios plantearon problemáticas comunes relacionadas con la falta de servicios básicos, infraestructura y acceso a salud.

Según la congresista, uno de los principales problemas es la falta de energía eléctrica en la mayoría de municipios del departamento.

“Nos reunimos con alcaldes de seis municipios que tienen necesidades muy parecidas. Muchos de estos municipios no cuentan con energía eléctrica, con excepción del casco urbano de Brus Laguna, por lo que este es un factor común y una necesidad urgente”, detalló.

Otro de los temas expuestos fue la problemática del acceso al agua potable y los riesgos de contaminación que afectan la salud de la población.

Urtecho señaló que el departamento enfrenta serias dificultades en la atención sanitaria, situación que se agrava por la falta de agua segura para el consumo humano.

Asimismo, los alcaldes expusieron la necesidad de mayor inversión en infraestructura vial. Entre los proyectos prioritarios mencionaron el denominado puente de Don Goyo, ubicado en el municipio de Juan Francisco Bulnes, el cual se inunda cada año, dificultando la movilidad de los habitantes.

También se discutió la situación del canal que conduce hacia la comunidad de Villeda Morales, considerado la única vía de transporte en la zona. Durante la época seca el recorrido puede tardar hasta siete horas, mientras que en invierno se reduce a aproximadamente a hora y media.

En el área de salud, las autoridades municipales solicitaron entre otros proyectos fortalecer el centro materno infantil de Brus Laguna. De acuerdo con Urtecho, el municipio cuenta con cerca de 19 mil habitantes y se requiere ampliar los servicios hacia un policlínico que permita brindar atención especializada.

Otro de los planteamientos fue la pavimentación de la pista del aeropuerto de Puerto Lempira, considerada clave para mejorar la conectividad y el acceso a servicios en la región.

Copy



El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano se reunió este jueves con los seis alcaldes del departamento de Gracias a Dios, donde analizaron temas que impulsan el desarrollo de la región Miskita de Honduras.



A la reunión asistió además la vicepresidenta del… pic.twitter.com/TmXoa5nD6E — Congreso Nacional de Honduras (@hn_congreso) March 12, 2026

Esperanza en la descentralización

Los alcaldes indicaron que el anuncio de políticas de descentralización ha generado expectativas de que los municipios puedan contar con más herramientas y recursos para impulsar proyectos de desarrollo.

Las peticiones fueron presentadas en una reunión con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y se prevé que también sean expuestas posteriormente al presidente de la República, Nasry Asfura.

Al concluir Urtecho destacó que el nuevo Congreso ya ha aprobado dos decretos a favor del departamento de Gracias a Dios y reiteró que continuarán las gestiones para atender las principales demandas de la región. LB