Alcalde Zelaya supervisa proyecto del túnel Florencia-Suyapa

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El alcalde de la capital Juan Diego Zelaya supervisó hoy el proyecto del túnel Florencia-Suyapa.

Hoy estuve supervisando personalmente el proyecto del túnel Florencia-Suyapa para verificar los avances y asegurar que cada etapa se cumpla con la calidad que nuestra capital merece, indicó el edil.

Estamos cuidando cada detalle técnico y administrativo para que pronto este sector deje de ser un punto de conflicto vial y se convierta en una ruta fluida para todos, agregó.

Mi compromiso es estar en el territorio, vigilando que los proyectos caminen al ritmo que la ciudad necesita, finalizó. (RO)

