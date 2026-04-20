Alcalde Zelaya exhorta a capitalinos a tener cultura de ahorro de agua en los próximos dos años

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, exhortó este lunes a los capitalinos que hagan un esfuerzo en los próximos dos años en ahorrar el agua, mientras se espera el funcionamiento de la represa San José.

Estimó que la represa San José entre en funcionamiento en el primer trimestre del 2028, y que el presente verano será fuerte.

“Lo que falta de este año y el próximo año, debemos ahorrar agua y tenemos que poner las manos en la conciencia todos para que sea un esfuerzo colectivo de los ciudadanos”, dijo a periodistas.

Advirtió que habrá fuertes racionamientos del servicio de agua potable en la capital por el fuerte verano, la falta de lluvias y los bajos niveles de las represas.

Zelaya detalló que las represas Los Laureles y Concepción están por debajo del 50 % y duda que haya lluvias en los próximos días.

En ese sentido, imploró a los capitalinos que tenga una cultura de ahorro de agua como arreglar las fugas en las viviendas, cerrar las llaves y racionalizar el uso.

Comentó que en la actualidad hay racionamientos en algunas zonas de cada tres, cinco y siete días. AG