Alcalde Zelaya es electo miembro del GexCom de ICLEI y liderará el Portafolio Global de Resiliencia

Bonn, Alemania – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, fue electo como miembro del Comité Ejecutivo Global (GexCom) de ICLEI – Local Governments for Sustainability, la principal red mundial de gobiernos locales comprometidos con el desarrollo sostenible y la construcción de ciudades más resilientes.
– El alcalde del Distrito Central representará a los gobiernos locales del mundo en la promoción de políticas de resiliencia, gestión del riesgo y seguridad humana, posicionando a Tegucigalpa como referente regional en la protección de vidas y la preparación ante desastres.
Como parte de esta elección, Zelaya asumirá además el liderazgo del Portafolio Global de Resiliencia (Resilient Development Portfolio), desde donde impulsará iniciativas, estrategias y espacios de cooperación internacional enfocados en la gestión del riesgo de desastres, la seguridad hídrica, la adaptación al cambio climático, la protección de cuencas, la infraestructura resiliente y el fortalecimiento de las capacidades de las ciudades para enfrentar crisis y emergencias.
La elección representa un importante reconocimiento al trabajo que desarrolla Tegucigalpa en materia de resiliencia urbana y gestión integral del riesgo, posicionando a la capital hondureña en uno de los más altos espacios de liderazgo y toma de decisiones dentro de una organización que agrupa a miles de gobiernos locales y regionales alrededor del mundo.
“La resiliencia no es únicamente una agenda ambiental; es una agenda de seguridad humana. Una ciudad resiliente es una ciudad capaz de garantizar agua, movilidad, seguridad, infraestructura y oportunidades aun frente a crisis climáticas, económicas o sociales. Cuando una ciudad invierte en resiliencia, invierte en salvar vidas, proteger a sus familias y garantizar que sus comunidades puedan seguir adelante incluso en los momentos más difíciles”, expresó Zelaya.
El alcalde destacó que Tegucigalpa se ha consolidado como un referente regional en materia de resiliencia urbana y gestión integral del riesgo, impulsando políticas públicas orientadas a proteger a la población frente a inundaciones, deslizamientos, incendios forestales, sequías y otros fenómenos que representan amenazas para la ciudad.
Como muestra de este liderazgo, recientemente la capital hondureña fue sede de un importante congreso regional sobre resiliencia y gestión del riesgo, que reunió a autoridades locales, expertos y organismos internacionales para compartir experiencias y fortalecer la cooperación entre ciudades de América Latina y el Caribe.
Asimismo, Zelaya resaltó que la Corporación Municipal aprobó una ordenanza mediante la cual se destina el 7 % de los ingresos municipales a programas y proyectos de gestión del riesgo y resiliencia, una decisión sin precedentes en la región que permitirá fortalecer la prevención, mitigación, preparación y respuesta ante emergencias.
“Las ciudades ya no pueden limitarse a reaccionar cuando ocurre una tragedia. Debemos anticiparnos, prepararnos e invertir de manera permanente en la protección de nuestra gente. Cada obra de mitigación, cada sistema de alerta temprana, cada intervención en una cuenca y cada acción preventiva tiene un objetivo fundamental: salvar vidas humanas”, agregó.
Desde esta nueva responsabilidad global, Zelaya contribuirá a promover el intercambio de experiencias entre ciudades, la identificación de buenas prácticas internacionales y el impulso de políticas públicas orientadas a construir comunidades más seguras, sostenibles y preparadas para enfrentar los desafíos del siglo XXI.
La participación de Tegucigalpa en el GexCom de ICLEI fortalece la presencia internacional de la ciudad y abre nuevas oportunidades de cooperación, asistencia técnica, financiamiento e intercambio de conocimientos para seguir avanzando en la construcción de una capital más resiliente, segura y preparada para el futuro.
Con este nombramiento, Tegucigalpa no solo llevará la voz de Honduras a los principales espacios de discusión global sobre resiliencia, sino que también contribuirá a impulsar soluciones innovadoras que permitan a las ciudades proteger mejor a sus ciudadanos y enfrentar con éxito los retos de un mundo cada vez más complejo e interconectado. JS