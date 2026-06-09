Alcalde Zelaya es electo miembro del GexCom de ICLEI y liderará el Portafolio Global de Resiliencia

Bonn, Alemania – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, fue electo como miembro del Comité Ejecutivo Global (GexCom) de ICLEI – Local Governments for Sustainability, la principal red mundial de gobiernos locales comprometidos con el desarrollo sostenible y la construcción de ciudades más resilientes.

– El alcalde del Distrito Central representará a los gobiernos locales del mundo en la promoción de políticas de resiliencia, gestión del riesgo y seguridad humana, posicionando a Tegucigalpa como referente regional en la protección de vidas y la preparación ante desastres.

Como parte de esta elección, Zelaya asumirá además el liderazgo del Portafolio Global de Resiliencia (Resilient Development Portfolio), desde donde impulsará iniciativas, estrategias y espacios de cooperación internacional enfocados en la gestión del riesgo de desastres, la seguridad hídrica, la adaptación al cambio climático, la protección de cuencas, la infraestructura resiliente y el fortalecimiento de las capacidades de las ciudades para enfrentar crisis y emergencias.

La elección representa un importante reconocimiento al trabajo que desarrolla Tegucigalpa en materia de resiliencia urbana y gestión integral del riesgo, posicionando a la capital hondureña en uno de los más altos espacios de liderazgo y toma de decisiones dentro de una organización que agrupa a miles de gobiernos locales y regionales alrededor del mundo.

“La resiliencia no es únicamente una agenda ambiental; es una agenda de seguridad humana. Una ciudad resiliente es una ciudad capaz de garantizar agua, movilidad, seguridad, infraestructura y oportunidades aun frente a crisis climáticas, económicas o sociales. Cuando una ciudad invierte en resiliencia, invierte en salvar vidas, proteger a sus familias y garantizar que sus comunidades puedan seguir adelante incluso en los momentos más difíciles”, expresó Zelaya.

Me encuentro en Bonn, Alemania, representando con mucho orgullo a nuestra capital.🇩🇪🇭🇳🤝🏻



Nuestra ciudad ha sido elegida para liderar el portafolio de resiliencia urbana de ProUrbano / UIIF, proyectos de gran impacto que trabajan de la mano con el prestigioso Banco de Desarrollo… pic.twitter.com/Ynz0tYteh7 — Juan Diego Zelaya (@juandiegozelaya) June 9, 2026

El alcalde destacó que Tegucigalpa se ha consolidado como un referente regional en materia de resiliencia urbana y gestión integral del riesgo, impulsando políticas públicas orientadas a proteger a la población frente a inundaciones, deslizamientos, incendios forestales, sequías y otros fenómenos que representan amenazas para la ciudad.

Como muestra de este liderazgo, recientemente la capital hondureña fue sede de un importante congreso regional sobre resiliencia y gestión del riesgo, que reunió a autoridades locales, expertos y organismos internacionales para compartir experiencias y fortalecer la cooperación entre ciudades de América Latina y el Caribe.

Asimismo, Zelaya resaltó que la Corporación Municipal aprobó una ordenanza mediante la cual se destina el 7 % de los ingresos municipales a programas y proyectos de gestión del riesgo y resiliencia, una decisión sin precedentes en la región que permitirá fortalecer la prevención, mitigación, preparación y respuesta ante emergencias.

“Las ciudades ya no pueden limitarse a reaccionar cuando ocurre una tragedia. Debemos anticiparnos, prepararnos e invertir de manera permanente en la protección de nuestra gente. Cada obra de mitigación, cada sistema de alerta temprana, cada intervención en una cuenca y cada acción preventiva tiene un objetivo fundamental: salvar vidas humanas”, agregó.

Desde esta nueva responsabilidad global, Zelaya contribuirá a promover el intercambio de experiencias entre ciudades, la identificación de buenas prácticas internacionales y el impulso de políticas públicas orientadas a construir comunidades más seguras, sostenibles y preparadas para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

La participación de Tegucigalpa en el GexCom de ICLEI fortalece la presencia internacional de la ciudad y abre nuevas oportunidades de cooperación, asistencia técnica, financiamiento e intercambio de conocimientos para seguir avanzando en la construcción de una capital más resiliente, segura y preparada para el futuro.

Con este nombramiento, Tegucigalpa no solo llevará la voz de Honduras a los principales espacios de discusión global sobre resiliencia, sino que también contribuirá a impulsar soluciones innovadoras que permitan a las ciudades proteger mejor a sus ciudadanos y enfrentar con éxito los retos de un mundo cada vez más complejo e interconectado. JS