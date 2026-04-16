Alcalde Zelaya anuncia simplificación de permisos de operación de negocios en la capital

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, anunció en las últimas horas que se ha aprobado la simplificación de permisos para negocios en edificios, plazas y centros comerciales.

Manifestó que muchas personas que emprenden negocios en un edificio o centro comercial tienen problemas para sacar su permiso de operación debido a que el propietario del bien inmueble tiene problemas con la municipalidad.

Zelaya se cuestionó que los comerciantes no deben cargar los problemas que posee el dueño con la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

Aunque no brindó muchos detalles, el alcalde capitalino afirmó que será más fácil para los negocios que puedan operar en el municipio al simplificar la obtención de los permisos de operación.

Detalló que con la simplificación de permisos se beneficiarán 13 mil negocios al eliminar los obstáculos para emprender. AG