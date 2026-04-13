Alcalde Zelaya advierte que verano será difícil y pide a capitalinos ahorrar agua

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, exhortó a los capitalinos que ahorren el agua potable advirtiendo que los racionamientos serán severos debido al fuerte verano.

“En este verano, les digo que se pongan la mano en la conciencia y ahorren agua porque esto no va a estar fácil”, dijo a los periodistas.

Zelaya participó este lunes en la entrega de 510 tanques de agua a los centros educativos para mejorar las condiciones sanitarias y tengan el vital líquido durante el verano.

Admitió que la temporada de verano en el presente año será complicado en la capital hondureña, avizorando que los racionamientos puedan ser más severos si no hay lluvias.

Recomendó a los pobladores que ahorre agua como cerrar la llave si se está lavando los dientes y utilizar el agua de lavar los platos para regar las plantas.

El edil contempló que los racionamientos del agua se reduzcan en 2028 con la finalización y entrada de operación de la represa San José que dotará del líquido a unos 300 mil consumidores.

Sin embargo, reveló que se pierde alrededor del 40 % del agua por las fugas en las tuberías cuando se distribuye de las represas hacia los hogares.

Mencionó que si se arregla las fugas en las tuberías, se recuperaría y se dotaría de un 40 % más en el sistema.

Aunque admitió que muchas de las tuberías están obsoletas por estar funcionando por más de 50 años, considerando necesario un cambio y abrir nuevas fuentes de abastecimiento.

En ese sentido, indicó que para el 2027 está contemplado que el gobierno de Japón inicie los trabajos de reparación de tuberías. AG