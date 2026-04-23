Alcalde sampedrano denuncia que colectivos de Libre ensucian la ciudad tras protesta de locatarios  del mercado El Dandy

San Pedro Sula– El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, reaccionó ante las protestas de locatarios del Mercado El Dandy, asegurando que dicho centro de abasto es de carácter privado y no pertenece a la municipalidad, sin embargo buscarán la forma de solventar la problemática.

–Afirmó que la dirigente de los locatarios es miembro de Libre y está denunciada por intentar quemar la municipalidad sampedrana.

Locatarios del mercado realizaron una protesta y se tomaron la carretera quemando llantas para que sea solventado el problema de aguas negras en la zona.

Contreras salió al paso y respondió las denuncias de los locatarios del mercado El Dandy, quienes se mantenían exigiendo a las autoridades la recolección de basura ya que señalan no soportar los malos olores y acumulación de aguas negras, donde el edil señaló como culpables a los colectivos del Partido Libre, a quienes les achaca la problemática como medida de atacar su figura.

“El mercado El Dandy es privado, no municipal, la señora Claudia Pineda es dirigente y militante de los colectivos de Libre, es la que ha estado a cargo de los relajos de la basura en SPS, lo hemos constatado en chats del abogado Samuel Madrid y de militantes de esa facción de Libre”, expresó.

En ese sentido, el edil, indicó que la problemática de aguas negras y basura también está relacionada con acciones de los propios comerciantes.

Según Contreras, la obstrucción de los tragantes habría sido provocada tras retirar sus tapaderas, lo que permitió la acumulación de desechos.

Asimismo, manifestó que prácticas como lanzar residuos de pescado y camarón contribuyen al mal olor en la zona.

“Doña Claudia Pineda quiere reunirse conmigo, jamás se reunirá conmigo porque la tengo denunciada por amenazas a muerte y además quiso meterle fuego a la municipalidad de SPS, ella es responsable de la destrucción de una patrulla de la municipalidad”, afirmó.

El alcalde además señaló que “ella no tiene credibilidad, ella solo maneja el bajo mundo. Desde las 4 de la mañana salí de Sula ambiente con las patrullas a revisar el tema de la basura, estoy en el Segundo Anillo Periférico y aquí ya paso el camión, los invito a revisar la avenida Juan Pablo, los colectivos de Libre son los que andan tirando basura”, arguyó.

“Nuestra municipalidad paga cerca de 40 millones de lempiras por la recolección de basura, estamos revisando la frecuencia de sus vehículos y los compactadores, esto es un problema cultural, los países más pobres son de los más sucios, si usted quiere que Honduras prospere y que vivamos en un país mejor, apartemonos de la basura, no arroje la basura en la calle, y eso es algo que está haciendo Libre en San Pedro Sula”, recriminó. IR