Alcalde limeño exige pago de L. 66 millones que le adeuda alcaldía sampedrana

San Pedro Sula – El alcalde de La Lima, Cortés, Santiago Motiño, exigió al gobierno local de San Pedro Sula el pago de una millonaria deuda de 66 millones de lempiras, correspondiente a impuestos generados que deben ser distribuidos equitativamente entre ambas municipalidades.

Motiño recordó que, según un decreto ley emitido durante los gobiernos de Carlos Flores y el Congreso presidido por Rafael Pineda Ponce, La Lima tiene derecho a recibir el 70% de los ingresos generados por la infraestructura aeroportuaria, como ocurre en otras ciudades del mundo donde los impuestos son compartidos entre municipios.

Además, Motiño expresó que hay muchos negocios que tienen su sede en La Lima, pero sus locaciones legales en otras ciudades, esto buscando obviar el pago correspondiente a la alcaldía de este municipio.

El alcalde advirtió que continuará con acciones legales y administrativas hasta que se cumpla con el pago.

Apuntó que los recursos son necesarios para obras públicas y servicios en La Lima y para garantizar un reparto justo de los ingresos generados por el aeropuerto. IR