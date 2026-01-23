Alcalde liberal de Santa Ana espera trabajar de cerca con el presidente Asfura

Tegucigalpa – El alcalde de Santa Ana, del Partido Liberal, Jorge Sandres, expresó su optimismo y expectativas ante la cercanía del presidente electo, Nasry Asfura, quien reside desde hace aproximadamente siete años en ese municipio de Francisco Morazán.

“El presidente vino a vivir a Santa Ana cuando se acercó a la municipalidad para gestionar permisos de construcción. Ha estado mucho tiempo aquí, junto a su familia y sus hijos”, afirmó Sandres.

El alcalde liberal considera que al estar en su municipio, la cercanía de Asfura crea una expectativa en una zona de gente trabajadora, con muchas necesidades.

“Tenemos un presidente de Honduras y creo que él debería apoyar a la Corporación Municipal a que el municipio pueda desarrollarse más y esperamos muy pronto poder estrechar lazos de amistad”, añadió Sandres al sitio Amigos de Santa Ana Informativo.

Este municipio, con una población de alrededor de 23,000 habitantes y una extensión territorial de 65 kilómetros cuadrados, es reconocido por ser pintoresco y habitado por gente trabajadora y amorosa, aunque enfrenta múltiples necesidades, añadió Sandres, reelecto por tercera ocasión, durante una reunión con los regidores de las corporaciones electa y la saliente.

“La presencia de un presidente de Honduras en nuestro municipio genera expectativas. Esperamos que, desde su posición, apoye a la corporación municipal para que Santa Ana pueda seguir avanzando en su desarrollo y superar los retos actuales”, dijo. VC