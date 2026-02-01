Alcalde Juan Diego Zelaya toma control de oficinas municipales en la 21 de Octubre

Tegucigalpa – Una semana después de la toma de posesión, finalmente los simpatizantes del exalcalde Jorge Aldana liberaron las instalaciones de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) de la colonia 21 de Octubre y permitieron que las nuevas autoridades tomarán control de las oficinas.

El alcalde Juan Diego Zelaya confirmó este domingo que ya está instalado en estas oficinas y con ello regresó la normalidad para que el pueblo capitalino tenga la tranquilidad de saber que las cosas retornan a la normalidad.

“Gracias a Dios todo tranquilo, todo en paz, a trabajar en esta capital que es lo que requieren los capitalinos desde el primer día hasta el último día”, dijo a su regreso de su operativo de limpieza en el Anillo Periférico.

Zelaya indicó que en la actualidad está tratando de sanear el tema financiero para poder reactivar proyectos. “Ya reactivamos el túnel Florencia-Suyapa, ya reactivamos bacheo en El Hatillo, es urgente que podamos reactivar el proyecto de la represa San José”, indicó. VC