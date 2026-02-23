Alcalde Juan Diego Zelaya supervisa habilitación del túnel Miraflores e insiste en ordenamiento de vendedores

Tegucigalpa – El alcalde de la capital, del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, supervisó la habilitación y puesta en funcionamiento del túnel Miraflores, espacio que ya se encuentra rehabilitado y con paso vehicular circulando con mayor seguridad para los ciudadanos.

Zelaya explicó que anteriormente este sector se había convertido en un punto oscuro y con problemas de acumulación de basura y uso inadecuado, pero ahora forma parte de las acciones para recuperar espacios públicos dentro del proyecto de movilidad urbana que impulsa la administración municipal.

“Es parte de ir recuperando el espacio. Es parte del proyecto de transporte público, lo que yo llamo el CITI, el Circuito Integrado de Transporte Inteligente, que es un compromiso mío. Esta es la ruta que viene del Estadio Nacional a la Kennedy. Ya recuperamos el túnel del Hospital Escuela y el de la Cámara de Comercio y hoy estamos aquí en Miraflores”, expresó.

El edil aseguró que el túnel permanecerá habilitado con condiciones adecuadas de seguridad y limpieza, garantizando el tránsito fluido de conductores y peatones en la zona.

Ordenamiento de vendedores ambulantes

En relación con los vendedores ambulantes del centro de Tegucigalpa, Zelaya señaló que sostuvo un acercamiento con ellos el pasado sábado y reafirmó que el objetivo es avanzar en un proceso de ordenamiento.

“Al final se trata del orden. Uno de los principios para el progreso es el orden. Yo estoy de acuerdo en que ellos tienen su derecho, pero lo vamos a hacer en orden. El ordenamiento de hoy es desarrollo; mañana nos reuniremos y vamos a ver varios puntos específicos para coordinarnos”, afirmó.

El alcalde indicó que se mantendrá el diálogo con los comerciantes informales para buscar soluciones que permitan organizar la actividad comercial sin afectar la movilidad ni el espacio público.

Vigente amnistía municipal

Zelaya también recordó a los capitalinos que se encuentra vigente la amnistía municipal, medida que permite a los contribuyentes ponerse al día con sus pagos atrasados sin la aplicación de recargos y con la posibilidad de establecer planes de pago.

La autoridad municipal hizo un llamado a los ciudadanos a aprovechar este beneficio y cumplir con sus obligaciones tributarias, contribuyendo así al desarrollo y funcionamiento de la ciudad. LB