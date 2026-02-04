Alcalde Juan Diego Zelaya se reúne con JICA para definir prioridades de cooperación en la capital

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, sostuvo una reunión con el representante de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Kadoya Atsunori, para abordar los programas y proyectos que serán prioridad en la administración de la capital hondureña.

Durante el encuentro, el representante de JICA solicitó información sobre las iniciativas estratégicas que impulsa la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) para identificar áreas de cooperación y acompañamiento técnico y financiero.

En la se definieron acciones de corto y mediano plazo para fortalecer proyectos actualmente en ejecución, orientados al control y mitigación de desastres en zonas de ladera del Distrito Central.

Asimismo, se discutieron nuevos proyectos que serán implementados en los próximos meses, enfocados en el mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable y el fortalecimiento de la capacidad de reducción de pérdidas y eficiencia en los servicios de agua.

La AMDC reiteró su interés en continuar trabajando de manera coordinada con JICA para impulsar proyectos que contribuyan a la gestión de riesgos y al fortalecimiento de los servicios básicos en la capital.