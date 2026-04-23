Alcalde Juan Diego Zelaya proyecta a Tegucigalpa en Washington como socio estratégico regional

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, proyecta a Tegucigalpa en el DC Journal, medio influyente en los círculos políticos de Washington D.C., donde plantea a la capital hondureña como un socio estratégico regional para fortalecer la cooperación entre Estados Unidos y América Latina.

La publicación se enmarca en el encuentro de alcaldes de las Américas que se desarrolla en Miami, donde según expone en su artículo; las ciudades concentran más del 80 % de la población latinoamericana y tienen un papel determinante en el desarrollo económico, la migración y la seguridad.

En ese contexto, el alcalde de la capital hondureña destaca que Tegucigalpa, como capital política y económica de Honduras, cuenta con una ubicación estratégica que la posiciona dentro de una economía regional más resiliente. “El nearshoring ya no es un concepto teórico; es una necesidad estratégica”, afirma, al referirse a los cambios en las cadenas de suministro globales hacia mercados más cercanos.

Asimismo, señala que la capital avanza en la simplificación de procesos administrativos, la reducción de tiempos para permisos comerciales y la modernización de la infraestructura urbana y los servicios públicos, con el objetivo de generar condiciones favorables para la inversión.

El alcalde de la capital hondureña destaca que Tegucigalpa, como capital política y económica de Honduras, cuenta con una ubicación estratégica que la posiciona dentro de una economía regional más resiliente.

Por otra parte, el edil vincula el crecimiento económico con la reducción de la migración, al subrayar que el acceso a empleo y oportunidades especialmente para los jóvenes permite que las personas desarrollen su futuro en sus comunidades.

De igual forma, indica que la seguridad ciudadana es un pilar para atraer inversión y consolidar el desarrollo, mientras que la innovación y la transformación digital marcarán la competitividad de las ciudades en los próximos años.

El alcalde plantea que la cooperación internacional debe evolucionar hacia un modelo donde las ciudades tengan un rol más activo, y asegura que el Distrito Central está preparado para consolidarse como un socio confiable, enfocado en el crecimiento, la estabilidad y el progreso compartido. JS