Alcalde Juan Diego Zelaya presenta informe de 50 días de gestión en la capital

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, presentó un informe de sus primeros 50 días de gestión, en el que resaltó trabajos de limpieza, reactivación de obras paralizadas, ordenamiento vial y de las finanzas municipales, para que el desarrollo de la capital no se detenga.

La administración de Zelaya encontró una deuda de 11,000 millones de lempiras y una planilla de 82 millones de lempiras, lo que mantiene la situación financiera presionada, además de basura acumulada en muchos sectores de la ciudad, calles en completo deterioro y proyectos estancados.

Durante la presentación, el alcalde Juan Diego Zelaya destacó: “Lo más importante es que ya empezamos a reactivar proyectos que estaban paralizados y a mover la ciudad hacia adelante. Desde ya la ciudad empieza a moverse, vamos a trabajar, vamos a poner orden y habrá cambios en seguridad, empleo, agua, infraestructura vial, tráfico y recuperación de espacios públicos”.

En estos primeros 50 días de trabajo se han intervenido de manera urgente muchos puntos críticos que estaban atestados de residuos, de donde se recolectaron más de 3,600 toneladas de desechos en más de 100 operativos de limpieza ejecutados.

La administración de Zelaya encontró una deuda de 11,000 millones de lempiras y una planilla de 82 millones de lempiras.

Asimismo, se han retomado las labores en obras paralizadas, tales como la represa San José, que abastecerá de agua potable a unos 350,000 capitalinos del sector oriental de Tegucigalpa; así como el túnel de la colonia Florencia y obras de prevención y mitigación en las colonias Miramesí y la Izaguirre.

En el tema de vialidad e infraestructura, se han pintado 10,600 metros cuadrados en puentes, túneles y cruces peatonales; además de que ahora la reparación de calles se realiza de noche para no interferir en la circulación vehicular, logrando establecer cinco frentes de bacheo que han reparado más de 30 tramos completos de calles.

La Policía Municipal y la Gerencia de Movilidad Urbana, en conjunto con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), han intervenido puntos críticos de conflicto, a través de la revisión de la red de semáforos, y el despliegue de agentes de orden vial, para garantizar un mejor y más seguro flujo de los vehículos.

Mediante las iniciativas de ordenamiento, el paseo Liquidámbar ha vuelto a ser peatonal para que las personas que visitan el centro histórico de la capital puedan caminar con libertad, orden y seguridad, lo cual se logró gracias a un acuerdo entre 225 vendedores ambulantes y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), dejando espacios definidos para el comercio y mejores condiciones para el tránsito de los ciudadanos.

Ahora hay más seguridad en plazas, parques y espacios públicos, misma que es garantizada por más de 150 policías municipales que han sido desplegados en siete sitios de la ciudad donde antes no había presencia policial. Con el apoyo de la Policía Municipal, se han intervenido túneles peatonales, puentes y el centro de la ciudad, para que las personas puedan desplazarse de forma más segura.

La lucha contra las quemas también se ha intensificado en el Distrito Central y, en conjunto entre el Comité de Emergencia Municipal, el Sistema Municipal de Gestión de Riesgo (Simger), se han atendido más de 25 incendios estructurales, de zacateras y forestales.

Parte del equipo del edil capitalino Zelaya.

Esto se ha logrado a través de un trabajo articulado con el Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Fuerzas Armadas, fundación Amitigra, Instituto de Conservación Forestal (ICF), y otras instituciones públicas.

El alcalde Zelaya trabaja en poner orden en las finanzas municipales, por lo que ya logró un financiamiento de 100 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Panamá, una gestión estratégica para el futuro de la ciudad, con fondos orientados a agua y saneamiento, infraestructura vial, movilidad urbana y recuperación de espacios públicos.

De igual manera, se está optimizando el personal municipal en un 20 %, lo que generará un ahorro que permitirá destinar 200 millones de lempiras adicionales a la inversión pública.

A estos se añade el refinanciamiento de la deuda a corto plazo, para liberar las finanzas de la AMDC, razón por la cual la administración continúa negociando con la banca local e internacional, pues el orden financiero, la obtención de nuevo financiamiento y la planificación estratégica son la base para poner a la ciudad en movimiento.

Finalmente, más de 850 millones de lempiras serán invertidos en acciones de prevención y mitigación de desastres, en conjunto con la Cooperación Alemana, a través de su banco de desarrollo KFW, con el que ejecutan 14 obras de adaptación al cambio climático en zonas como la Miramesí y la Izaguirre, además de la construcción del Bosque Urbano en la zona del Hato de Enmedio, al igual que en el desarrollo de actividades culturales. JS