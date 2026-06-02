Alcalde Juan Diego Zelaya comparte con el presidente Nasry Asfura alcances de congreso sobre gestión de riesgos

Tegucigalpa– El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, sostuvo una reunión con el presidente de la República, Nasry Asfura, para compartir los alcances del Congreso Internacional de Gestión de Riesgos, desarrollado en Tegucigalpa bajo la coordinación del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (SIMGER).

La visita a Casa Presidencial también permitió compartir con el mandatario la visión de la administración municipal para impulsar acciones coordinadas en materia de gestión de riesgos, prevención y adaptación al cambio climático, promoviendo una cultura de preparación que contribuya a reducir la vulnerabilidad de las comunidades ante futuras emergencias.

Durante el encuentro, el edil capitalino expuso la importancia de fortalecer la preparación institucional y comunitaria ante emergencias derivadas de fenómenos naturales y los efectos del cambio climático que afectan al país.

“El objetivo de este congreso es conocer experiencias exitosas y buscar soluciones que nos permitan estar mejor preparados ante emergencias y los desafíos que genera el cambio climático”, precisó el alcalde Zelaya.

Añadió que “queremos fortalecer nuestras capacidades de prevención y respuesta para proteger a la población y garantizar un respaldo oportuno ante cualquier situación de riesgo”.

El evento internacional permitió reunir experiencias, conocimientos y estrategias orientadas a mejorar la capacidad de respuesta frente a eventos como inundaciones, sequías y los efectos del fenómeno de El Niño.

En el congreso participaron expertos nacionales e internacionales, representantes de gobiernos locales, organismos de cooperación, universidades y organizaciones comunitarias.

En la reunión con el presidente se coincidió en que la gestión integral del riesgo requiere una estrecha coordinación entre los gobiernos municipales, las instituciones del Estado y los organismos de cooperación internacional, por lo cual es importante establecer alianzas estratégicas para optimizar la capacidad de preparación, respuesta y recuperación ante situaciones de emergencia que puedan afectar a las comunidades.

Asimismo, se enfatizó la necesidad de impulsar inversiones sostenidas en planificación territorial, modernización de los sistemas de alerta temprana y fortalecimiento de las capacidades técnicas a nivel local. Estas acciones fueron identificadas como elementos fundamentales para reducir la vulnerabilidad de la población y mejorar la eficacia de las medidas de prevención y atención ante desastres.

Además, se enfatizó en la necesidad de invertir en planificación territorial, sistemas de alerta temprana y en la formación técnica de los equipos locales encargados de la gestión del riesgo. IR