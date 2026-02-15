Alcalde Juan Diego Zelaya aboga por el retorno del general Romeo Vásquez y trato justo para militares que enfrentan el mismo proceso

Tegucigalpa – El alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya dijo este domingo que el general Romeo Vásquez Velásquez debería estar de regreso en Honduras y abogó porque también otros militares que están presos reciban tratos justos.

“Debería estar en Honduras” dijo el alcalde de la capital, al demandar el regreso del general Romeo Vásquez Velásquez a Honduras, al igual que otros generales y coroneles que cumplen prisión preventiva, y afirmó que esa es su postura personal ante la situación de los exmandos militares, quienes enfrentan un proceso judicial con ribetes políticos.

En declaraciones de prensa, Zelaya subrayó su criterio sobre el caso, que remite al contexto de la crisis política de 2009, donde Vásquez Velásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto, y otros oficiales enfrentan procesos judiciales por presuntos delitos relacionados con esos eventos.

El pronunciamiento del edil capitalino ocurre en un momento en que el Congreso hondureño evalúa una amnistía política. (IR)