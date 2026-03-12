Alcalde Juan Diego fortalece vínculos estratégicos con la ciudad de Nueva Orleans y la Cámara de Comercio Hispana de Luisiana

Tegucigalpa – El Alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya Aguilar, lideró un encuentro de alto nivel con la Dra. Jenny Mains, Vicealcaldesa de Desarrollo Económico de la ciudad de Nueva Orleans, y una delegación de la Cámara de Comercio Hispana de Luisiana (CCHL), con el objetivo de consolidar proyectos de desarrollo integral para la capital.

La gestión del alcalde Zelaya ha permitido estrechar lazos directos con la ciudad de Nueva Orleans, principal referente económico del estado de Luisiana, facilitando la llegada de una comitiva encabezada por Mayra Pineda, Presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de Luisiana. La delegación está integrada por 16 representantes de sectores determinantes para el crecimiento económico, incluyendo logística, salud, infraestructura, finanzas e innovación tecnológica.

Durante la jornada, el alcalde presentó las ventajas competitivas de Tegucigalpa, enfocándose en los siguientes puntos estratégicos:

• Clima de Negocios e Inversión: Evaluación de las condiciones de mercado en el país y la capital para atraer capital extranjero y fomentar la generación de empleos de alta calidad.



• Fortalecimiento de la Salud: Establecimiento de canales de transferencia de conocimientos con expertos en salud para mejorar la atención especializada en el municipio.



• Desarrollo de Infraestructura: Intercambio de mejores prácticas en proyectos de infraestructura urbana y soluciones financieras estratégicas para la modernización de la ciudad.



• Cooperación Académica y Cultural: Impulso a la colaboración tecnológica y fomento del intercambio cultural, aprovechando el legado histórico y musical que une a la ciudad de Nueva Orleans con Tegucigalpa.

Esta recepción reafirma el liderazgo del alcalde Juan Diego Zelaya en la proyección internacional de Tegucigalpa, posicionándola como una ciudad competitiva, moderna y con una inversión de alto impacto. JS