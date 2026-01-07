Alcalde electo conforma equipo de transición y solicita a Aldana el propio para comenzar proceso

Tegucigalpa – El alcalde electo del Distrito Central, Juan Diego Zelaya solicitó al edil saliente, Jorge Aldana, comenzar el inicio de la transición administrativa de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

En una carta dirigida a Aldana, el alcalde electo recuerda que la petición se realiza en atención a la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante la cual se oficializan los resultados del proceso electoral municipal, y de conformidad con los principios de continuidad institucional.

Recuerda asimismo que la transición ordenada, técnica y transparente constituye un deber democrático y una responsabilidad compartida entre las autoridades salientes y entrantes, orientada a garantizar la estabilidad institucional, la adecuada prestación de los servicios municipales y el interés superior de la ciudadanía del Distrito Central.

“En ese sentido, informamos que se ha conformado un equipo de transición de carácter técnico, administrativo y operativo, integrado por profesionales con experiencia en gestión pública, administración municipal, finanzas, planificación y control institucional, cuyo objetivo será facilitar un proceso eficiente, ordenado y apegado al marco legal vigente”, reza la carta enviada a Jorge Aldana en fecha 6 de enero de 2026.

El alcalde electo solicita la designación del equipo de transición, a fin de coordinar de manera oportuna los trabajos conjuntos, así como la habilitación de los canales formales necesarios para el intercambio de información administrativa, financiera y contractual.

Este intercambio de información, refiere la nota, debe incluir de manera prioritaria la documentación relacionada con estados financieros actualizados, préstamos vigentes, obligaciones crediticias, ejecución presupuestaria, saldos pendientes de obras, contratos en ejecución y compromisos con contratistas y proveedores, indispensable para el desarrollo adecuado del proceso de transición.

Zelaya, del Partido Nacional, fue declarado alcalde electo del Distrito Central, integrado por Tegucigalpa y Comayagüela, para el período 2026-2030 el 30 de diciembre por el CNE. VC