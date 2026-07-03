Advierten etapa “supercrítica” de agua en la capital

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, advirtió este viernes que la capital hondureña puede correr el riesgo de atravesar una etapa “supercrítica” si las represas no recuperan sus niveles y sigue sin llover.

Zelaya manifestó que el principal problema de los racionamientos de agua potable es que ha llovido poco en la capital hondureña.

Detalló que el nivel de la represa Los Laureles es de 40.5 % y Concepción con 37 %.

“Si las condiciones siguen así, estaríamos entrando en una etapa supercrítica a finales de agosto, y entraríamos en un tema problemático a finales de septiembre”, dijo al noticiero TN5 Matutino.

🚨 Embalses al 3 de julio de 2026



🔴 Los Laureles: 40.35%

🔴 La Concepción: 37.18%



🟠 Riesgo hídrico: ALTO

Ambos embalses están por debajo del 50% de su capacidad.



🚰 Usemos el agua de forma responsable.#CadaGotaCuenta 💧@tavoboquin pic.twitter.com/QFuLfMzTC7 — Unidad municipal de agua potable y saneamiento (@umapsdc) July 3, 2026

Clamó a la población capitalina que adopte una cultura de ahorro del agua potable en sus hogares y aplique varias medidas como cerrar la llave mientras se lava los dientes y no lavar con manguera.

Reveló que se pierde 40 % del agua potable cuando se distribuye de la represa Los Laureles a los hogares por el desfasado sistema de tubería.

El edil indicó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA) invertirán unos 150 millones de dólares para modernizar el sistema.

Por otro lado, contempló que hasta el primer trimestre del 2028 estará en operación la represa San José que lleva un 48 % de avance en su construcción.

Por otro lado, anunció que la próxima semana se perforarán cuatro pozos tras acuerdo con Juntas de Agua para que las 54 pipas puedan repartirlo en la parte alta de la capital y en las colonias que no llegan el servicio.

Panorama desalentador

Los datos técnicos reflejan que Los Laureles logró recuperarse durante junio tras alcanzar su nivel mínimo de 35.45% el pasado 10 de junio, llegando a un máximo de 41.74% el día 25, aunque posteriormente inició un descenso gradual que lo mantiene ligeramente por encima del 40 %.

Por su parte, el subgerente de la UMAPS, Raúl Lanza, explicó que «al cierre de junio los dos embalses confirman trayectorias opuestas. Los Laureles logró recuperarse y terminó el mes con una ganancia neta superior a cuatro puntos porcentuales, mientras que La Concepción mantuvo un descenso continuo que obligó a reducir su producción a 1,200 litros por segundo. Hoy Los Laureles supera a La Concepción por más de tres puntos porcentuales, pero La Concepción sigue concentrando el mayor riesgo a mediano plazo».

El informe técnico señala que La Concepción perdió 5.02 puntos porcentuales durante junio, equivalente a una disminución de 1.817 millones de metros cúbicos de agua. Aunque la reducción en la producción desde el 25 de junio ha permitido desacelerar el descenso, el embalse continúa siendo la principal preocupación del sistema de abastecimiento.

Las proyecciones indican que, de mantenerse las condiciones actuales, Los Laureles alcanzaría el umbral del 20 % el 26 de agosto y el 10 % el 22 de septiembre. En el caso de La Concepción, el nivel del 20 % se proyecta para el 31 de agosto y el 10 % para el 5 de octubre, escenarios que podrían modificarse dependiendo del comportamiento de las precipitaciones.

La UMAPS también mantiene en operación la fuente complementaria de El Picacho, cuyo caudal oscila entre 100 y 250 litros por segundo. No obstante, su aporte representa apenas una fracción de la producción de La Concepción, por lo que constituye un apoyo parcial que no sustituye las reservas almacenadas en los embalses.

Ante este panorama, las autoridades municipales reiteraron el llamado a la población a hacer un uso responsable del agua potable, evitando el desperdicio y adoptando medidas de ahorro mientras continúan las acciones para fortalecer el abastecimiento y reducir los efectos del actual riesgo hídrico en la ciudad. AG