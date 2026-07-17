Alcalde de Yuscarán niega consumo de alcohol con regidores, ofrece disculpas por video viral y advierte no renunciará

Tegucigalpa – El alcalde de Yuscarán, Johnny Alejandro Carrasco, rechazó las acusaciones de haber consumido bebidas alcohólicas junto a regidores dentro del edificio municipal, tras la difusión de un video en redes sociales que generó críticas y cuestionamientos públicos.

El edil aclaró que las personas que aparecen en la grabación no eran funcionarios ni empleados de la alcaldía, sino amigos que llegaron al lugar durante el cierre de las celebraciones del aniversario del municipio a finales de mayo.

Carrasco explicó que el incidente ocurrió el pasado 30 de mayo, en el marco del Festival del Mango, cuando la municipalidad aún permanecía abierta para facilitar servicios básicos a los asistentes.

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Según su versión, un grupo de conocidos llegó con bebidas y se sentó a compartir en el lugar. “No los podía correr como autoridad”, señaló, al tiempo que insistió en que no se trataba de una sesión municipal ni de una actividad oficial.

El jefe edilicio también desmintió señalamientos sobre supuestas decisiones relacionadas con transferencias municipales que se escuchan en el video, asegurando que se trató de una broma realizada por uno de los presentes. “No era ningún regidor, era un amigo que hizo un comentario en tono jocoso”, se defendió.

Ante la controversia, el alcalde reconoció que se cometió un error al permitir la situación y aseguró haber pedido disculpas tanto a la población como a los miembros de la corporación municipal. “Dimos la cara y esto no volverá a suceder”, expresó, reiterando su disposición de atender cualquier requerimiento de las autoridades competentes.

Llamado del presidente

Carrasco confirmó además que ha recibido llamados de atención de dirigentes del Partido Nacional, así como del presidente de la República, Nasry Asfura, quien le manifestó su molestia por lo ocurrido. No obstante, descartó presentar su renuncia, argumentando que cuenta con el respaldo de la población de Yuscarán.

El edil aseguró que colaborará con cualquier investigación que pueda derivarse del caso y reiteró que su administración continúa enfocada en proyectos de infraestructura y desarrollo local, destacando trabajos de mejoramiento vial y apoyo en educación. Mientras tanto, el incidente sigue generando debate en la opinión pública sobre el uso de instalaciones municipales y la conducta de los funcionarios. JS