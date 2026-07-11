Alcalde de Yuscarán admite autenticidad de video y pide perdón por “bacanal” en instalaciones municipales

Yuscarán, El Paraíso – El alcalde municipal de Yuscarán, Johny Alejandro Carrasco, emitió una nota aclaratoria esta sábado tras la circulación en redes sociales de un video en el que aparece junto a un grupo de personas, incluidos menores de edad, consumiendo bebidas alcohólicas en el salón de reuniones de la alcaldía.

– “Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por cualquier malentendido, incomodidad o interpretación generada”, escribió la municipalidad en sus cuentas de redes sociales.

En el comunicado, la máxima autoridad edilicia descartó que el material audiovisual haya sido generado mediante inteligencia artificial y confirmó su veracidad.

Según justificó, el hecho ocurrió al finalizar el Festival del Mango (a finales de mayo pasado), cuando las personas que aparecen en el video llegaron con bebidas y con la intención de grabar el contenido.

[VIDEO] El Alcalde de Yuscaran, El Paraíso, Yohny Alejandro Carrasco acepta “bacanal” en el palacio legislativo y pide perdón a la población. #ProcesoDigital pic.twitter.com/OYF8cD5ica — Proceso Digital (@ProcesoDigital) July 11, 2026

El jefe municipal nacionalista reconoció la improcedencia de lo ocurrido dentro de las instalaciones públicas y ofreció disculpas a la población. “Pido perdón al pueblo por haber permitido y haber hecho eso en la casa del pueblo. Sé que no es el lugar correcto”, expresó en el documento.

Asimismo, el alcalde señaló que la difusión del video responde a una intención de afectar su imagen, aunque aseguró que esta situación no detendrá la gestión municipal. “Yuscarán avanza y los proyectos no se detienen”, afirmó.

El edil cuestionó que no se dé la misma difusión a las obras realizadas por la administración y reiteró su compromiso de continuar trabajando con el apoyo de la ciudadanía. JS