Alcalde de Trujillo pide a MP dar respuesta a ciudadanos canadienses

Tegucigalpa – Héctor Mendoza, alcalde de Trujillo, Colón, pidió hoy dar respuesta a los ciudadanos canadienses en un plazo no mayor a 48 horas.

Dijo que la situación afecta y preocupa en todo el departamento de Colón.

Señaló que es la Fiscalía la que debe dar una pronta respuesta, dijo.

Cabe señalar que en las últimas horas se denunció el asalto y la usurpación de una vivienda dentro de una comunidad de canadiense en Trujillo, Colón.

Precisó que son dos parejas de ciudadanos canadienses los afectados por estos asaltos.

Una pareja decidió salir del país y la otra permanece en el lugar, agregó.

Si hay una denuncia interpuesta, la responsabilidad es dar una respuesta, enfatizó.

Acotó que como alcaldía ha brindado la asistencia necesaria, en el caso de la pareja que decidió salir fue custodiada.

No obstante, otra pareja decidió quedarse pese a esta situación. PD