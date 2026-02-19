Alcalde de Tela revela que la municipalidad posee una deuda de L. 260 millones entre demandas e incumplimientos

Tegucigalpa – El alcalde de Tela, Ricardo Cálix, reveló este jueves que la municipalidad posee una deuda de más de 260 millones de lempiras por varias demandas en su contra.

Desglosó que hay demandas por una cifra 53 millones de lempiras, la mayoría son del período 2014-2018, que fueron por casi 100 millones, de las cuales ganó y perdió casos.

Añadió que hay otras demandas por 30 millones de lempiras por no cumplir con el pago a proveedores en el período 2014-2018.

Cálix detalló que la deuda bancaria de la municipalidad de Tela de 168 millones de lempiras.

El edil señaló que cada año paga de 52 millones de lempiras como parte de la deuda pendiente que tiene con los bancos.

Indicó que este problema comenzó en 2010, pero que se agravó en el período 2014-2018, pero las deudas y las demandas limitan la operatividad de la alcaldía.

Cálix acusó a los abogados de hacer negocio con la municipalidad y las instituciones del Estado para llevar las demandas laborales a nivel de juzgados donde solo reciben sentencia, sin importar si poseen la capacidad financiera de pagarla.

Contó que recibió un caso de cinco exempleados que demandaron a la municipalidad exigiendo un reajuste de cinco salarios mínimos por un período de 10 años y con un proceso de reintegro más goce de vacaciones. AG