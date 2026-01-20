Alcalde de Tela lamenta que no hay ayuda del gobierno para atender emergencia por lluvias

Tegucigalpa – El alcalde de Tela, Ricardo Cálix, señaló este lunes que hay ausencia de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) para atender la emergencia en el Caribe por las precipitaciones.

“Lastimosamente nos toca solos, ya terminó la campaña política, ahora nos toca trabajar solos y no hay entidad del gobierno trabajando”, solo bomberos e Iglesia Católica”, dijo al noticiero Hoy Mismo.

El Caribe hondureño se encuentra en Alerta Amarilla por un período de 72 horas por el paso de un frente frío que ocasiona fuertes lluvias en los departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida y Cortés.

En ese sentido, el edil de Tela estimó que hay unas 350 casas de los sectores Montefresco, El Sauce y Villa Linda afectadas por las lluvias.

Confirmó que no hay paso de Tela a La Ceiba por la interrupción en el puente Lean, alto nivel del caudal de río La Esperanza bloquea el paso a Indura y dos puentes cedieron en el sector de Mojiman.

Cálix comentó que ha habilitado dos albergues para atender a los afectados, incluido los habitantes de un asilo de ancianos.

Resaltó la labor y acompañamiento del Cuerpo de Bomberos, al equipo municipal para llegar a los lugares afectados con lanchas.

El alcalde pidió a las personas que salgan antes si consideran que hay riesgo informando que las lluvias continuarán en horas de la noche, y que tampoco se movilicen a la ciudad de San Pedro Sula debido al mal estado de la carretera con grandes hoyos.

Por otro lado, expresó su preocupación por el tema de salud de las personas después del paso de las lluvias, señalando que ha pedido información a médicos que le dicen que el sistema no posee medicamentos. AG