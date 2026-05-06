Alcalde de Tegucigalpa realizó extensa jornada en sus primeros 100 días de gestión

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, desarrolló una amplia jornada de actividades en distintos sectores de la capital hondureña como parte de las acciones impulsadas durante sus primeros 100 días de gestión municipal que se cumplió el martes.

La agenda inició antes del amanecer en la Plaza Central, donde el edil encabezó el despliegue operativo de la Policía Municipal, la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Emergencias 911, como parte de la estrategia “Operación Centro Seguro”, orientada al fortalecimiento de la seguridad y el orden en el centro histórico de Tegucigalpa y Comayagüela.

Posteriormente, el alcalde asistió a una misa en la Catedral San Miguel, en el centro de la capital, acompañado por su equipo de trabajo.

Más tarde, el alcalde participó en un evento organizado por la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), junto a representantes de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y de la Embajada de Japón, para el lanzamiento de un proyecto de instalación de micromedidores y modernización del sistema de medición de agua en la colonia El Hogar.

La jornada continuó con una visita de inspección al proyecto del túnel Florencia-Suyapa, donde supervisó el estado actual de esta obra que busca mejorar la circulación vehicular en uno de los principales bulevares de la capital.

Durante la tarde, el edil visitó el Bosque Urbano en el sector de El Trapiche, donde inspeccionó trabajos relacionados con prevención y recuperación de espacios públicos que se ejecutan en la zona.

Posteriormente, supervisó un operativo de limpieza desarrollado por el equipo de Aseo Municipal en la colonia La Era, como parte de las acciones orientadas al mantenimiento y mejoramiento de los barrios y colonias del Distrito Central.

Más adelante, sostuvo una reunión de trabajo con especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para abordar temas relacionados con agua y saneamiento, infraestructura y avances de proyectos vinculados al sistema hídrico de la capital.

En horas de la noche, el alcalde visitó el Parque La Libertad, en Comayagüela, donde verificó labores de limpieza, pintura y presencia de la Policía Municipal como parte de las intervenciones de recuperación de espacios públicos.

La jornada concluyó con un recorrido por distintos frentes de bacheo que se ejecutan en la ciudad mediante trabajos de reciclado y rehabilitación de pavimento asfáltico.

Las actividades formaron parte de la agenda impulsada por la administración municipal para fortalecer la seguridad, mejorar los servicios públicos y avanzar en proyectos de infraestructura y recuperación urbana en la capital hondureña. JS