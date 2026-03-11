Alcalde de SPS rechazó pasaporte diplomático en 2023

Tegucigalpa – El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, dijo este martes que en el 2023 le ofrecieron pasaporte diplomático por su cargo como edil.

“En el 2023 me llamaron a Tegucigalpa para ofrecerme un pasaporte diplomático como alcalde de San Pedro Sula, y les dije que yo no necesitaba un pasaporte diplomático, yo vuelo con mi pasaporte corriente”, les expresó el alcalde Contreras.

Manifestó que los pasaportes diplomáticos son beneficiosos para los funcionarios, pero que solo deben ser momentáneo.

Contreras indicó que el problema es que a os funcionarios les gusta este beneficio para no hacer filas en los aeropuertos, pero que una vez que se comprueba que han dejado el cargo, esa prebenda se les cancela, y en algunos casos pierden hasta sus visados.

Calificó como un abuso esta movida de exfuncionarios que ostentan el pasaporte diplomático vitalicio una lista que se amplió en el gobierno de Xiomara Castro a los expresidentes de los poderes del Estado y sus cónyuges, así como a los exsecetarios y exsubsecretarios de Estado en los despachos de relaciones exteriores y cooperación internacional; e igualmente otros funcionarios de menor rango.

La medida de conceder pasaportes diplomáticos a cónyuges hasta de los vicecancilleres es inédita y considerada un abuso que ha demandado la cancelación de la normativa aprobada por el excanciller Enrique Reina a pocos días de dejar su cargo para beneficiarse personalmente y extender favores a otros colegas del gobierno de Libertad y Refundación (Libre).

En ese sentido, Roberto Contreras, también presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), cuestionó que los exfuncionarios además de querer estar cómodos, no hacer fila, buscan que sus maletas no sean revisadas.

Reafirmó que él viaja con su pasaporte corriente, hace fila que sean necesarias en los aeropuertos como cualquier ciudadano.