Alcalde de SPS anuncia huelga de hambre para que realicen transferencia de L 140 millones

Tegucigalpa – El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras anunció que la próxima semana realizarán una huelga de hambre ante la falta de transferencia del gobierno central a esa municipalidad.

“Le estamos haciendo un llamado al ministro de Gobernación y Justicia (Tomás Vaquero), que evite una huelga de hambre que vamos a tener el próximo miércoles porque si entre lunes y martes el gobierno central no desembolsa los 140 millones de lempiras que le debe a San Pedro Sula, se realizará la acción”, declaró Contreras.

El edil sampedrano reclamó que mientras la municipalidad de Tegucigalpa y otras que pertenecen al gobernante Libertad y Refundación (Libre), están al día, “lo que tienen entrampado son las municipalidades del Partido Nacional y del Partido Liberal”.

Contreras dijo que en este caso, hace responsable al ministro Vaquero por negligencia por no firmar el F1, que se le está pidiendo hace cuatro meses para que el SIAFI realice el desembolso. VC