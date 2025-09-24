Alcalde de SPS adelanta que sacará su esposa del país, porque según él, buscan capturarla

San Pedro Sula. –El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras adelantó esta mañana que el Ministerio Público busca capturar a su esposa Zoila de Contreras y según él convertirla en otra víctima en un intento por detener su candidatura a la reelección como alcalde de la ciudad industrial hondureña.

Contreras dijo que informes confidenciales en su poder le han asegurado que el fiscal general, Johel Zelaya va tras su esposa para afectar directamente y detener su aspiración y al Partido Liberar de cara a las elecciones generales de noviembre próximo.

Sostuvo que sí pretenden capturar a su esposa habrá un contingente de hombres dispuestos a defenderla.

El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra el yerno del alcalde Steven Adolfo Fajardo y otras 14 personas más acusados de corrupción y actos reñidos con la ley en el otorgamiento de contratos para obras de infraestructuras todas menores al millón de lempiras.

La acción del MP ha sido vista por los opositores como un acto de intimidación política a menos de tres meses para el proceso electoral general. IR