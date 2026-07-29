Alcalde de Soledad, El Paraíso alerta que 5,000 personas enfrentan riesgo alimentario por sequía extrema

Tegucigalpa – El alcalde del municipio de Soledad, departamento de El Paraíso, Wilmer Ávila, informó que la prolongada sequía ha provocado la pérdida de las siembras en dos ocasiones, dejando a miles de familias en una situación crítica y con riesgo de inseguridad alimentaria.

– «Hay personas en extrema pobreza que ya no encienden ni el fogón”, alertó el alcalde, al tiempo que solicitó ayuda «encarecidamente».

El edil explicó que los agricultores sembraron durante abril y los primeros días de mayo, pero la falta de lluvias provocó la pérdida total de sus cultivos. Posteriormente, una leve precipitación les permitió volver a sembrar; sin embargo, las lluvias cesaron nuevamente y las semillas se perdieron por segunda vez.

«Estamos en una situación difícil. Desde el mes de junio declaramos emergencia. Los agricultores perdieron su cosecha y luego volvieron a perder la semilla porque ya no volvió a llover. Ahora enfrentamos una sequía extrema», expresó Ávila.

El alcalde indicó que la municipalidad notificó la emergencia a la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y a la Secretaría de Gobernación. Señaló que una comisión ya visitó la zona, aunque les indicaron que hasta el momento las autoridades únicamente se encuentran en un proceso de socialización.

Ávila hizo un llamado urgente para que la ayuda llegue cuanto antes al municipio, especialmente alimentos y asistencia humanitaria para las familias afectadas.

«La emergencia afecta a todos los sectores. La agricultura y la ganadería están siendo golpeadas. Necesitamos ayuda prioritaria en víveres y alimentos para nuestra población», manifestó.

Según las autoridades municipales, toda la zona de Soledad forma parte del corredor seco y enfrenta una situación crítica. Aunque el municipio supera los 10 mil habitantes, se estima que entre 4,000 y 5,000 personas se encuentran en riesgo alimentario debido a la pérdida de los cultivos de subsistencia y a la falta de oportunidades de empleo.

«Hay personas en extrema pobreza que ya no encienden ni el fogón porque, al no llover, tampoco hay trabajo en el campo. Pedimos al Gobierno que vuelva los ojos hacia Soledad y nos ayude encarecidamente», concluyó el alcalde. LB