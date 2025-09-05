Alcalde de San Pedro Sula pide disculpas a periodista tras conducta inapropiada de funcionario municipal

Tegucigalpa– El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, ofreció disculpas públicas a la periodista Lisseth García, de Diario La Prensa, luego de que uno de los empleados municipales protagonizara un acto considerado cuestionable y contrario a la libertad de prensa.

La Municipalidad aclaró en un comunicado que el proceder del funcionario no representa el accionar ni el pensamiento del edil sampedrano ni de la Dirección de Prensa y Medios de Comunicación de la corporación.

“Extendemos nuestras más sinceras disculpas a la periodista Lisseth García y al Colegio de Periodistas de Honduras (CPH). Nuestro compromiso es trabajar con transparencia, respeto y diálogo abierto con todos los sectores de la sociedad, incluyendo a quienes ejercen la noble labor de informar. La libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia y debe ser respetada siempre”, expresó en comunicado la comuna sampedrana.

El incidente ocurrió cuando un funcionario de la alcaldía exigió a García la firma de una declaración jurada como condición para concederle una entrevista, lo que fue calificado como un acto de censura y hostigamiento por parte del gremio periodístico y organizaciones defensoras de derechos humanos.

El hecho generó rechazo inmediato entre comunicadores y defensores de la libertad de expresión, quienes recordaron que ningún periodista debe ser sometido a requisitos indebidos para cumplir con su labor informativa.LB