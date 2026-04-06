Alcalde de Quimistán mantiene emergencia tras derramamiento de cianuro en fatal siniestro vial

Tegucigalpa – El alcalde de Quimistán, Rubén Darío Pacheco, declaró que se mantiene la emergencia declarada en las últimas horas en el municipio por el derramamiento de cianuro en el accidente vial que dejó un saldo de nueve personas fallecidas.

Comentó que hay una coordinación interinstitucional del departamento municipal de ambiente de Quimistán, Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Secretaría de Recursos Naturales y Medioambiente (Serna), Instituto de Conservación Forestal (ICF), Copeco, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja Hondureña laboraron las operaciones de rescate y aseguran el perímetro donde ocurrió el accidente para limpiar todo el cianuro derramado.

Pacheco detalló que los parámetros establecen que el perímetro debe cubrir 800 metros y un kilómetro del accidente para proteger a la población.

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Asimismo, indicó que la empresa encargada del transporte del químico está gestionando una grúa que pueda mover el contenedor de 20 toneladas del lugar del accidente.

El edil admitió que este hecho dejó como lección la necesidad de una ambulancia del servicio de emergencia 911 en el área urbana de Quimistán ya que se retiró los servicios.

Añadió que se aperture otro centro de despachos en la carretera CA-4, específicamente en el corredor del municipio de La Entrada en Copán hacia el sector de Naco en Santa Bárbara.

También pidió que se mantenga el control de los policías con radares para hacer puntos de vigilancia de la velocidad.

Pacheco exhortó a que se construya la vía que descongestione entre Chamelecón y el sector de Virrey en la carretera CA-4 para reducir los riesgos de accidente en la ruta de San Pedro Sula y el occidente del país. AG