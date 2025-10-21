Alcalde de Piraera, Lempira, denuncia que Policía no quiso capturar a responsables de atentado en su contra

Tegucigalpa – El alcalde de Piraera Lempira, Deydin Armando Mendoza, denunció hoy que la Policía Nacional no quiso capturar a los responsables de un atentado en su contra.

Dijo que los responsables de un atentado en su contra son de su misma comunidad y que pese a que lo han señalado a la Policía no se ha querido actuar.

“Todo mudo conoce quienes son”, dijo el edil quien lamentó el actuar de las autoridades.

Expuso que después de sufrir el atentado denunciaron el hecho al Sistema Nacional de Emergencia 911 pero solo dos policías fueron enviados al lugar cuatro horas después.

Relató que está vivo de milagro y gracias a la gente que se colocó como escudo.

Dijo que unas 150 personas actuaron como escudo, por ellos estoy vivo, externó.

El edil sufrió un atentado después de hacer proselitismo político en una comunidad de Piraera en el departamento de Lempiras.

Aunque hizo la denuncia oficial, la Policía detuvo a una persona, pero la dejó libre, por lo que todavía no hay responsables por este hecho que se suma a la violencia política del país. PD