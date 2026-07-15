Alcalde de Patuca declara emergencia por fuertes lluvias que afectan al municipio

Tegucigalpa- El alcalde del municipio de Patuca, en el departamento de Olancho, Juan Carlos Colindres, declaró estado de emergencia debido a las intensas lluvias que desde hace ocho días afectan la zona y han provocado severos daños en la red vial, inundaciones y el aislamiento de numerosas comunidades.

El edil informó que alrededor del 80 % de la población enfrenta dificultades de movilización debido al desbordamiento de ríos y al deterioro de calles y carreteras.

Explicó que las mayores afectaciones se registran en las comunidades ubicadas en las márgenes del río Patuca y de otros afluentes como los ríos Guayambre, Cuchillo y Guineo, cuyos caudales han incrementado considerablemente por las precipitaciones.

Colindres también expresó preocupación por el reporte de una persona desaparecida tras intentar cruzar un río, mientras reiteró el llamado a la población para evitar poner en riesgo su vida al atravesar corrientes crecidas.

Asimismo, señaló que varias vías de acceso permanecen destruidas, afectando el transporte de personas, productos agrícolas, leche y mercancías hacia el casco urbano.

En el sector agrícola, el alcalde indicó que las lluvias han inundado extensas áreas de cultivo, causando pérdidas en siembras de maíz, frijol y yuca, principalmente en las zonas bajas del municipio.

Agregó que aunque el ganado ha podido ser trasladado a terrenos más altos en algunos sectores, el riesgo siempre es inminente.

Advirtió que las condiciones climáticas continúan representando un riesgo para la producción y la seguridad alimentaria de muchas familias.

Afirmó que mantiene comunicación permanente con el ministro de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Reinaldo Sánchez, a quien solicitó apoyo con maquinaria pesada, rehabilitación de carreteras y asistencia humanitaria para las familias afectadas.

Además, la municipalidad inició trabajos de emergencia en las principales vías y pidió a los patronatos y líderes comunitarios enviar fotografías y reportes de los daños para priorizar la rehabilitación de los accesos una vez mejoren las condiciones climáticas. IR