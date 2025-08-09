Alcalde de Olanchito, Yoro, sufre atentado criminal

Tegucigalpa – El alcalde de Olanchito, Yoro Juan Carlos Molina, del Partido Nacional denunció este sábado haber sido víctima de un atentado armado en horas de la madrugada, cuando sujetos desconocidos abrieron fuego contra su vivienda y su vehículo.

– De momento no quiero pensar que sea algo político, espero que en el país no estemos llegando a este nivel, expresó el alcalde.

– Molina es miembro del Partido Nacional y aspira a ser reelecto como edil de Olanchito.

Según el testimonio del edil, el hecho ocurrió alrededor de la 1:00 a.m., cuando se escucharon cerca de 10 detonaciones de arma de fuego. “Llamamos inmediatamente a la Policía y, al llegar, pudieron comprobar la presencia de casquillos. Estamos realmente preocupados por esta situación, no sabemos de dónde viene este atentado. Nunca hemos tenido una amenaza personal, soy un hombre de paz y nunca he tenido problemas, nos sorprende que esto esté pasando”, declaró.

Las autoridades confirmaron que los disparos fueron efectuados con un arma calibre 9 milímetros y que se escucharon en ráfaga. Molina indicó que, por la ausencia de ruidos de motor, se presume que el atacante o atacantes no llegaron en vehículo.

“La familia está sumamente afectada y preocupada, pero agradecidos con Dios porque no nos pasó nada”, expresó el alcalde, quien reconoció la rápida respuesta de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Policía Nacional.

Las autoridades realizan pesquisas en la zona para dar con los responsables de este ataque.

El alcalde, manifestó su preocupación por la situación de violencia particularmente en un periodo preelectoral, confirmó que él va por la reelección, sin embargo, dijo que espera sea un hecho aislado que no tenga que ver con la política, porque de ser así sería algo muy grave.

Confirmó que tras lo ocurrido hay vigilancia policial en su vivienda y la Policía Nacional, continua con la investigación.LB