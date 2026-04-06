Alcalde de Liure denuncia en el MP irregularidades por embargo a municipalidad

Tegucigalpa – El alcalde de Liure de El Paraíso, Hansen Ali Quintero, interpuso este lunes una denuncia en el Ministerio Público por supuestas irregularidades de demandas de la pasada administración en contra de la municipalidad.

Declaró que empleados de la pasada administración de la municipalidad interpusieron dos demandas, una por 46 millones y otra de seis millones de lempiras, en contra de la comuna.

“En el pueblo todos nos conocemos, hay varias irregularidades en las demandas, por eso, venimos a poner la denuncia en el Ministerio Público, y que de fe y verifique las irregularidades”, dijo a periodistas.

Quintero manifestó que la pasada administración contrató a 66 personas, demasiada para una alcaldía “categoría D”.

Indicó que empleados poseen permanencia con la Secretaría de Salud y alegan que llevan supuestamente cuatro años de laborar en la alcaldía, pero que no alcanza las cuatro semanas.

Adelantó que asistirá al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Procuraduría General de Francisco Morazán (PGR) y los Juzgados de Yuscarán para notificar esta denuncia. AG