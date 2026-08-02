Alcalde de Lepaera asegura que el 30 % del municipio aún no tiene acceso a energía eléctrica

Tegucigalpa- El alcalde de Lepaera, David Mendoza, informó que alrededor del 30 % de la población del municipio todavía no cuenta con servicio de energía eléctrica, aunque aseguró que la administración municipal trabaja para alcanzar una cobertura total antes de finalizar el actual período de gobierno.

El edil explicó que actualmente cerca del 70 % de los habitantes dispone del servicio, mientras que el resto de las comunidades continúa a la espera de proyectos de electrificación, los cuales avanzan de forma paralela con la apertura y mejoramiento de carreteras para facilitar la instalación de la infraestructura.

Mendoza señaló que ante la falta de apoyo del Gobierno Central, la municipalidad ha impulsado los proyectos con recursos propios y el respaldo de hondureños radicados en Estados Unidos, quienes aportan parte del financiamiento para extender las redes eléctricas a las comunidades más alejadas.

El alcalde indicó que la comuna ya cuenta con los estudios técnicos para continuar con las obras de electrificación y afirmó que durante los últimos años se ha logrado ampliar considerablemente la cobertura del servicio en distintas aldeas del municipio.

Asimismo, destacó que la ausencia de energía eléctrica limita el acceso a servicios básicos, especialmente de salud, ya que muchas personas enfermas deben recorrer largas distancias a pie o a caballo para recibir atención médica debido a la falta de infraestructura y conectividad.

Agradeció el apoyo brindado por organismos de cooperación internacional, entre ellos la Unión Europea y otras entidades, que han contribuido al desarrollo de proyectos de infraestructura y electrificación en Lepaera, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población. IR