Alcalde de Langue Valle denuncia demanda de L. 70 millones contra la municipalidad

Tegucigalpa- El alcalde de Langue Valle, Ademir Caballero, denunció públicamente la existencia de una demanda judicial por más de 70 millones de lempiras en contra de la municipalidad, la cual , según afirmó, fue conocida de manera tardía y sin que las nuevas autoridades electas fueran notificadas oficialmente.

“Nos sentimos muy tristes con esta noticia, porque ni siquiera fuimos informados como alcaldes electos de esta acción legal”, expresó Caballero, al asegurar que la demanda fue manejada de forma irregular durante el proceso de transición municipal.

El edil señaló directamente al exalcalde de la comuna, quien —una vez que supo que no continuaría en el cargo— habría sido notificado y posteriormente llegó a un acuerdo conciliatorio con trabajadores y abogados que llevan el caso, comprometiendo financieramente a la nueva administración.

“Resulta inexplicable que, en una alcaldía tipo C, donde las subvenciones no superan los 100 millones de lempiras en cuatro años, se pueda firmar un acuerdo para pagar 40 millones en apenas cinco días”, cuestionó el jefe edilicio.

Ante esta situación, Caballero hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia de Honduras, al Ministerio Público de Honduras y a los entes de lucha contra la corrupción para que investiguen al exalcalde y determinen si existió mala intención o irregularidades administrativas.

El alcalde advirtió que esta demanda representa un duro golpe económico para el municipio, ya que pone en riesgo varios proyectos sociales que se encontraban en proceso de ejecución.

“Esto compromete seriamente el desarrollo de Langue Valle. Es evidente que hubo una mala intención que hoy afecta directamente a la población”, concluyó Caballero.LB