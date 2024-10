Alcalde de la frontera sur de México dice que Tapachula concentra el 60 % de la migración

Tapachula (México).– El alcalde de la ciudad mexicana de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, afirmó que esta localidad, la principal de la frontera sur de México, concentra el 60 % de la migración que ingresa al país desde Centro y Suramérica.

El presidente municipal, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), declaró este martes a los medios que Tapachula y Tijuana, la principal urbe del límite con Estados Unidos, son los dos municipios que más migrantes concentran en México.

“Quiero decirles que Tapachula y (Tijuana) Baja California somos los dos municipios, uno de entrada y otro de salida, que concentramos el mayor número de migrantes. Nosotros tenemos, de los 900 kilómetros de frontera, tenemos 650 con Guatemala y aquí entra el 60 % de la migración», expuso.

Al acudir a la inauguración de una tienda de la cadena Oxxo, que comenzó operaciones como la primera multicultural atendida por migrantes a nivel nacional, aseguró que hay inclusión para que los extranjeros puedan quedarse con un sueldo y empleo seguro, tal y como lo hizo esta empresa de servicios.

La detención diaria de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México cayó un 66 % de diciembre a septiembre, según el Gobierno mexicano, pero la migración irregular a través de México se elevó un 193 % interanual en la primera mitad de año hasta superar las 712.000 personas, según la Unidad de Política Migratoria.

Pero Melgar Bravo reconoció que los migrantes salen por causas ajenas a ellos, en una situación vulnerable, y muy complicada, por lo que debe haber sensibilidad.

“Nosotros, como autoridad municipal en el municipio de Tapachula, no podemos ser indiferentes ante las personas que están en las calles que no tienen techo, comida y que no tienen una oportunidad de trabajo por eso. Nos estamos ocupando», expresó.

El alcalde argumentó que el fenómeno migratorio no es exclusivo de Tapachula y de México, sino que es una responsabilidad internacional.

Opinó que Tapachula es una ahora ciudad cosmopolita porque hay comunidad de origen español, alemán, japonés, chino y de muchos países, además de recibir a migrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Venezuela, Colombia y otras naciones. EFE/ir