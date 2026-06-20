Alcalde de Esparta se queja que diariamente hay interrupciones de energía eléctrica

Tegucigalpa – El alcalde de Esparta, Edgardo Ramírez, denunció en las últimas horas que diariamente el municipio sufre de interrupciones del servicio de energía eléctrica, pero no abarca a las comunidades que se encuentran a orillas de la carretera CA-13.

Divulgó un video de él caminando por la carretera CA-13 y observando que todo el sector cuenta con el servicio de energía eléctrica durante la noche.

A su vez, reveló que los municipios de Esparta y La Masica, que se encuentran afuera de la carretera CA-13 sufre diariamente de interrupciones.

“A nosotros los que estamos allá nos están quitando la luz todos los días, será que nos siguen viendo la cara”, dijo el edil.

Ramírez criticó al gobierno que deje de echarle la culpa a los empleados afines al Partido Libertad y Refundación (Libre) que laboran en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Estos dos municipios no son las únicas zonas perjudicados por las interrupciones en el servicio eléctrico, ya que las MiPymes de San Pedro Sula y la capital hondureña también se quejan de esta problemática. AG