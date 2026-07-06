Alcalde progreseño llama a dialogar a sectores en protesta y culpa a Libre de estar atrás de manifestaciones

Tegucigalpa– El alcalde de El Progreso, Yoro, Alexander López hizo un llamado al diálogo con los sectores que mantienen protestas en la ciudad, tras varios días de bloqueos en las principales arterias viales de dicha ciudad y vincula al Partido Libertad y Refundación (Libre), de estar tras las manifestaciones.

El edil desmintió que exista un aumento del 300% en la tasa vehicular y atribuyó el conflicto a una motivación política impulsada por el Partido Libertad y Refundación.

“El Partido Libre está atrás de todo esto. Este es un tema que desde el 2015 se aprobó en Cabildo Abierto, producto del proyecto Modernidad Vial”, declaró el edil.

Identificó a Bartolo Fuentes y Eduardo Díaz como líderes visibles del movimiento y lamentó que el sector del taxi haya permitido la politización del tema.

“Los han visto al frente. Lamentablemente los amigos del sector de taxi dejaron politizar esta situación, y cuando ya se politiza, se contamina y se pierde la pureza de la esencia”, expresó.

El alcalde explicó que el proyecto contempla el repago de tres figuras impositivas para financiar la pavimentación de aproximadamente 30 kilómetros de calles en el casco urbano, colectores de aguas lluvias y negras, con el objetivo de mejorar la conectividad y desarrollar el corredor turístico de la ciudad.

“Se aprobaron 1,500 millones de lempiras para el préstamo, pero el proyecto que hemos analizado anda alrededor de los 500 a 600 millones de lempiras. Incluye colectores de 34 pulgadas, aguas negras y entre 20 y 30 kilómetros de pavimento”, detalló.

López indicó que la actualización de la tasa vehicular fue aprobada el año anterior por la corporación municipal para el ejercicio fiscal 2026.

Sin embargo, aseguró que el gobierno local mantiene abiertas todas las avenidas de diálogo. IR