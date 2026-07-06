Alcalde de El Progreso defiende aumento a la tasa vial y asegura que está dispuesto al diálogo, pero no bajo presión

Tegucigalpa – El alcalde de El Progreso, Alexander López, afirmó que mantiene abiertas las puertas al diálogo con los sectores que desde hace cuatro días mantienen protestas y tomas en el municipio por el incremento a la tasa vial municipal. Sin embargo, dejó claro que no negociará bajo medidas de presión.

El edil recordó que el Congreso Nacional aprobó la Ley Antiterrorismo y señaló que esa normativa es de conocimiento público, al tiempo que insistió en que las manifestaciones no deben impedir la actividad económica de la ciudad ni el desarrollo de las mesas de diálogo.

En relación con el aumento a la tasa vial, López explicó que el ajuste fue incorporado desde septiembre dentro del proceso de aprobación de los documentos presupuestarios de la municipalidad, entre ellos el anteproyecto de presupuesto, el Plan Operativo Anual (POA), el Plan de Inversión, las normas presupuestarias y el plan de arbitrios.

El alcalde sostuvo que toda la información estuvo disponible para los regidores y sectores interesados, por lo que aseguró que «nadie puede alegar ignorancia de la ley», al señalar que los documentos oficiales respaldan el procedimiento realizado.

Asimismo, recordó que la corporación municipal aprobó el plan de arbitrios con amplia mayoría, registrándose únicamente dos votos en contra y la ausencia de un regidor, por lo que ahora corresponde acatar lo aprobado para evitar incurrir en incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos.

No obstante, López manifestó que el derecho de petición de la ciudadanía está plenamente garantizado y anunció que convocará a una sesión ordinaria para conocer las solicitudes de los sectores inconformes. Agregó que, dentro de las mesas de diálogo, es posible realizar un análisis sobre la tasa vial, aunque enfatizó que todo el proceso se ha desarrollado conforme a la ley y que la administración municipal no permitirá que El Progreso retroceda en los proyectos de desarrollo.

Finalmente, rechazó que el incremento aprobado represente un aumento del 300 %, como denuncian algunos manifestantes, y aseguró que la actualización de la tasa afectará en mayor medida a los propietarios de vehículos modernos y de mayor cilindraje, recursos que, según dijo, son necesarios para fortalecer la contraparte municipal en la ejecución de obras. LB