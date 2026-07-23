Alcalde de Choluteca justifica extrema seguridad armada tras difusión de video en redes sociales

Choluteca – El alcalde de Choluteca, Eber Aplicano, respondió a la polémica generada por un video que muestra acompañado de un equipo de seguridad fuertemente armado, al asegurar que las medidas de protección le fueron asignadas tras un atentado en la municipalidad.

El edil explicó que el pasado 29 de diciembre, durante una reunión con la apoderada legal de la municipalidad, Carmen Yolanda Ordóñez, la profesional fue atacada a disparos y recibió dos impactos de bala.

Según indicó, ese hecho dio origen a una investigación por parte de una unidad especial de seguridad del Gobierno, tras lo cual se determinó brindarle protección como autoridad municipal.

«Nosotros andamos esta seguridad porque nos la pusieron, no porque nosotros queremos andar. Si nosotros queremos andar libres», manifestó.

Aplícano insistió que el esquema de seguridad responde a una evaluación de riesgo realizada por poderes superiores, y no a una solicitud que él haya presentado.

Las declaraciones surgen luego de que en redes sociales se viralizara un video en el que se observa al alcalde desplazándose acompañado por varios elementos de seguridad con armas de alto calibre, lo que provocó cuestionamientos sobre la magnitud del operativo. AD