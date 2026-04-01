Alcalde de Choloma confirma que un funcionario municipal y un exempleado están involucrados en Unifin

Choloma – El alcalde de Choloma, Gustavo Mejía, confirmó este martes que un empleado de la alcaldía está involucrado en la plataforma “Unifin”, otro supuesto esquema de estafa a las personas.

Comentó al noticiero Hoy Mismo que tenía conocimiento que esta plataforma estaba formando una cooperativa debido al involucramiento de un empleado municipal con un exempleado de la alcaldía de Choloma.

Mejía confirmó que conoce al encargado de Unifin, Romel Galo, fue exempleado de la alcaldía de Choloma, lo conoce y espera que ponga orden.

Exigió que estas dos personas pongan orden, no estafen a las personas y que no pueden seguir casos similares como el de Koriun Inversiones.

El edil negó que la municipalidad de Choloma tenga contacto con los involucrados de Unifin, pero que la ha dado seguimiento a través de la parte policial.

Clamó a los entes del Estado que atrapen a los prestamistas que se encargan de estafar a los hondureños a nivel nacional.

Asimismo, descartó que esta plataforma Unifin tenga permiso de operación de la alcaldía. AG